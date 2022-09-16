Алвес сделал выбор между Пеле и Месси
Поделиться
Защитник «Пумас» Дани Алвес сделал выбор между легендарным экс-футболистом Пеле и нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.
«Пеле изменил футбол, а Месси изменил поколение. По моему мнению, Пеле не должен участвовать в этих спорах. Если ты спросишь меня, кто лучший игрок в истории? Я бы сказал, Месси. Пеле в отдельной категории», — приводит слова Алвеса Marca.
Напомним, на клубом уровне Пеле выступал за «Сантос». В составе национальной команды Бразилии он трижды становился чемпионом мира.
Месси, в свою очередь, является семикратным обладателем «Золотого мяча».
В нынешнем сезоне аргентинский нападающий провёл за «ПСЖ» 9 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 7 результативных передач.
Комментарии
- 16 сентября 2022
-
05:05
-
04:49
-
04:41
-
04:33
-
04:22
-
04:01
-
03:58
-
03:37
-
03:37
-
03:26
-
03:17
-
03:10
-
02:45
-
02:34
-
02:33
-
02:18
-
01:52
-
01:50
-
01:31
-
01:31
-
01:18
-
00:58
-
00:43
-
00:36
-
00:36
-
00:27
-
00:23
-
00:10
-
00:04
- 15 сентября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:51
-
23:48
-
23:23
Партнерский контент