Алвес сделал выбор между Пеле и Месси

Защитник «Пумас» Дани Алвес сделал выбор между легендарным экс-футболистом Пеле и нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

«Пеле изменил футбол, а Месси изменил поколение. По моему мнению, Пеле не должен участвовать в этих спорах. Если ты спросишь меня, кто лучший игрок в истории? Я бы сказал, Месси. Пеле в отдельной категории», — приводит слова Алвеса Marca.

Напомним, на клубом уровне Пеле выступал за «Сантос». В составе национальной команды Бразилии он трижды становился чемпионом мира.

Месси, в свою очередь, является семикратным обладателем «Золотого мяча».

В нынешнем сезоне аргентинский нападающий провёл за «ПСЖ» 9 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 7 результативных передач.