Комличенко: Карпин на теориях доходчиво объясняет. На нашем русском, понятно каком, языке

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о работе с главным тренером дончан Валерием Карпиным на теоретических занятиях.

«На теориях Карпин тоже всё очень доходчиво объясняет на нашем русском, понятно каком, языке, ха-ха. Это всё очень просто и понятно. У меня был тренер в карьере, на теориях которого я отключался уже на пятой минуте. Он подбирал понятные слова, но они тебя в астрал уводили.

А у Карпина чувство юмора на высшем уровне. Но после его шуток думаешь: пошутил ли он или на самом деле так думает? У него же все кривоногие, но это нормально. Для него-то очевидно, что тут кривоногие, ― в Испании играл человек», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги дончане обыграли «Спартак». «Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.