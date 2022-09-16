Комличенко: Карпин на теориях доходчиво объясняет. На нашем русском, понятно каком, языке

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о работе с главным тренером дончан Валерием Карпиным на теоретических занятиях.
«На теориях Карпин тоже всё очень доходчиво объясняет на нашем русском, понятно каком, языке, ха-ха. Это всё очень просто и понятно. У меня был тренер в карьере, на теориях которого я отключался уже на пятой минуте. Он подбирал понятные слова, но они тебя в астрал уводили.
А у Карпина чувство юмора на высшем уровне. Но после его шуток думаешь: пошутил ли он или на самом деле так думает? У него же все кривоногие, но это нормально. Для него-то очевидно, что тут кривоногие, ― в Испании играл человек», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги дончане обыграли «Спартак». «Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.
- 16 сентября 2022
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