Артём Макарчук рассказал, как узнал о вызове в сборную России
Поделиться
Защитник «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал вызов в национальную сборную России.
«Когда уходил с последней тренировки, наш администратор сказал мне, что я попал в расширенный список сборной. А когда попал в окончательный список, сказал Сергей Терехов. Вызов меня ещё больше подстегнул. Надо больше работать, для меня это дополнительная мотивация. Этот вызов не обольщает меня. Были примеры, когда ряд вызывали в сборную, но они там не закреплялись», — сказал Макарчук в эфире клубного YouTube-канала.
Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездного товарищеского матча с Ираном.
Комментарии
- 16 сентября 2022
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:45
-
16:41
-
16:33
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:20
-
16:11
-
15:55
-
15:45
-
15:42
-
15:39
-
15:30
-
15:22
-
15:10
-
15:05
-
15:05
-
14:55
-
14:53
-
14:45
-
14:35
-
14:35
-
14:30
-
14:13
-
14:10
-
14:02
-
13:58
-
13:42
-
13:40
-
13:36
-
13:25
Партнерский контент