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Артём Макарчук рассказал, как узнал о вызове в сборную России

Артём Макарчук рассказал, как узнал о вызове в сборную России
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Защитник «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал вызов в национальную сборную России.

«Когда уходил с последней тренировки, наш администратор сказал мне, что я попал в расширенный список сборной. А когда попал в окончательный список, сказал Сергей Терехов. Вызов меня ещё больше подстегнул. Надо больше работать, для меня это дополнительная мотивация. Этот вызов не обольщает меня. Были примеры, когда ряд вызывали в сборную, но они там не закреплялись», — сказал Макарчук в эфире клубного YouTube-канала.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездного товарищеского матча с Ираном.

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