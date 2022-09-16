Артём Макарчук рассказал, как узнал о вызове в сборную России

Защитник «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал вызов в национальную сборную России.

«Когда уходил с последней тренировки, наш администратор сказал мне, что я попал в расширенный список сборной. А когда попал в окончательный список, сказал Сергей Терехов. Вызов меня ещё больше подстегнул. Надо больше работать, для меня это дополнительная мотивация. Этот вызов не обольщает меня. Были примеры, когда ряд вызывали в сборную, но они там не закреплялись», — сказал Макарчук в эфире клубного YouTube-канала.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездного товарищеского матча с Ираном.