Червиченко — об Эшуорте в «Спартаке»: похоже на идиотизм. Абсолютно абсурдная ситуация

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на то, что клуб согласовал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.



«Похоже на идиотизм. На мой взгляд, абсолютно абсурдная ситуация. С другой стороны, кого ещё может пригласить эта старая бригада агентов, которая уже была в «Спартаке» и притащила туда Карреру? Им нужен подобного рода персонаж, чтобы заниматься тем же, чем они занимались до этого», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Отметим, что британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах британец был исполняющим обязанности главного тренера вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина.

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