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Червиченко — об Эшуорте в «Спартаке»: похоже на идиотизм. Абсолютно абсурдная ситуация

Червиченко — об Эшуорте в «Спартаке»: похоже на идиотизм. Абсолютно абсурдная ситуация
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на то, что клуб согласовал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.

«Похоже на идиотизм. На мой взгляд, абсолютно абсурдная ситуация. С другой стороны, кого ещё может пригласить эта старая бригада агентов, которая уже была в «Спартаке» и притащила туда Карреру? Им нужен подобного рода персонаж, чтобы заниматься тем же, чем они занимались до этого», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Отметим, что британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах британец был исполняющим обязанности главного тренера вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина.

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