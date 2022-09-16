Тренер юношеской сборной России: по детям в «Чертаново» Коваленко был дохлее всех

Денис Первушин, первый тренер Александра Коваленко в профессиональном футболе («Чертаново»), а сейчас тренер юношеской сборной России, поделился мнением об игре воспитанника.



«По детям Саша выделялся техникой, пониманием игры, но уж никак не физическими данными. Среди сверстников был дохлее всех. Одно время игровую практику получал во втором составе 2003 года. Уже в 16–17 лет Коваленко резко прибавил в функциональном отношении и попал ко мне уже сформировавшимся, готовым игроком. У него есть хорошая черта — легко обыгрывает один в один. Раскачивает корпусом и на широком шаге уходит от соперника. Взрывные качества — просто выдающиеся. Думаю, это у него врождённое. Просто то, что у других проявляется раньше, ему природа отдала чуть позже. Важно, что парня не перегрузили и дали ему спокойно сформироваться. А уже в ПФЛ он спокойно справлялся и с борьбой, и с объёмом, соперничая по 90 минут со взрослыми мужиками.



Уже тогда я понимал, что это будет качественный футболист, но не думал, что так быстро он стрельнёт. Не вспомню, чтобы кто-то совершал такой резкий прыжок — из Второй лиги в РПЛ. Думаю, что нынешний вызов — это некий аванс для Александра. В любом случае мне приятно видеть в сборной ребят, с которыми работал: Андрей Мостовой, Слава Караваев, Саша Сильянов и Саня Коваленко», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.