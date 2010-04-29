Адвокат: над предложением из России не стоит долго думать

Главный кандидат на пост наставника сборной России Дик Адвокат заявил, что прежде чем возглавить российскую команду, он собирается уладить все вопросы с Королевским футбольным союзом Бельгии.

«Когда получаешь предложение возглавить сборную самой большой страны в мире, то над этим даже не стоит раздумывать.

Но сначала я должен уладить все вопросы с футбольным союзом Бельгии», – приводит слова Адвоката Voetbal International.