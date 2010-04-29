Адвокат: над предложением из России не стоит долго думать
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Главный кандидат на пост наставника сборной России Дик Адвокат заявил, что прежде чем возглавить российскую команду, он собирается уладить все вопросы с Королевским футбольным союзом Бельгии.
«Когда получаешь предложение возглавить сборную самой большой страны в мире, то над этим даже не стоит раздумывать.
Но сначала я должен уладить все вопросы с футбольным союзом Бельгии», – приводит слова Адвоката Voetbal International.
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