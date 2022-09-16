Стюард кинул обувь в фаната, который выбежал на поле к Лионелю Месси
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Необычный эпизод произошёл во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Маккаби» Хайфа и «ПСЖ» (1:3). Один из болельщиков сумел пробраться через стюардов на стадионе «Сэмми Офер» и добежал до форварда парижан Лионеля Месси. Когда фанат убегал от стюардов, один из них кинул в него своей обувью.
Видео принадлежит YouTube-каналу Andre Ellde.
Однако это не помогло остановить мужчину: он продолжил свой забег и буквально запрыгнул на 35-летнего аргентинца. Спустя несколько секунд стюарды догнали фаната и увели его за пределы поля.
Месси в матче с «Маккаби» забил гол и отдал результативную передачу. Контракт Лионеля с французской командой истекает в конце нынешнего сезона, но стороны могут продлить его ещё на год.
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