Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Негредо на 90+2-й принёс «Кадису» победу над «Вальядолидом» и первые очки в сезоне

Гол Негредо на 90+2-й принёс «Кадису» победу над «Вальядолидом» и первые очки в сезоне
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу. Местный «Вальядолид» на своём поле встречался с «Кадисом». Финальный свисток Хосе Санчеса Мартинеса зафиксировал победу гостевой команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный мяч на 90+2-й минуте забил ветеран испанского футбола Альваро Негредо: Хосеба Сальдуа сделал удобную подачу для вратаря, однако опытный страж ворот «Вальядолида» Серхио Асенхо пролетел мимо мяча, позволив нападающему спокойно поразить пустые ворота.

Гол Альваро Негредо. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Кадис» набрал первые три очка и поднялся в турнирной таблице на предпоследнюю строчку (19). «Вальядолид» с четырьмя очками располагается на позицию выше.

Испания - Примера. 6-й тур
16 сентября 2022, пятница. 22:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 1
Кадис
Кадис
0:1 Негредо – 90+2'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022