Гол Негредо на 90+2-й принёс «Кадису» победу над «Вальядолидом» и первые очки в сезоне

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу. Местный «Вальядолид» на своём поле встречался с «Кадисом». Финальный свисток Хосе Санчеса Мартинеса зафиксировал победу гостевой команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный мяч на 90+2-й минуте забил ветеран испанского футбола Альваро Негредо: Хосеба Сальдуа сделал удобную подачу для вратаря, однако опытный страж ворот «Вальядолида» Серхио Асенхо пролетел мимо мяча, позволив нападающему спокойно поразить пустые ворота.

Гол Альваро Негредо. Видеоролик:

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«Кадис» набрал первые три очка и поднялся в турнирной таблице на предпоследнюю строчку (19). «Вальядолид» с четырьмя очками располагается на позицию выше.