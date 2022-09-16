«Астон Вилла» переиграла «Саутгемптон», «Фулхэм» победил «Ноттингем Форест»

Сегодня, 16 сентября, состоялись матчи 7-го тура чемпионата Англии по футболу.



«Астон Вилла» принимала дома «Саутгемптон». Встреча прошла на поле стадиона «Вилла Парк» в Бирмингеме. Она завершилась победой хозяев стадиона со счётом 1:0. Единственный гол на 41-й минуте забил английский полузащитник Джейкоб Рэмси.

«Ноттингем Форест» дома принимал «Фулхэм». Игра прошла на поле стадиона «Сити Граунд» в Ноттингеме. Она завершилась победой гостей со счётом 3:2. В составе хозяев голами отметились нападающий Тайво Авонийи и полузащитник Льюис О'Брайен. У гостей по голу забили защитник Кенни Тете, полузащитник Жоау Пальинья и хавбек Харрисон Рид.

«Фулхэм» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» (7) – 12-й, «Астон Вилла» (7) – 13-я. «Ноттингем Форест» набрал четыре очка и занимает 19-ю позицию.