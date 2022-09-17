RMC: во Франции начнут расследование из-за секс-скандалов в федерации футбола

Министерство спорта Франции намерено начать расследование в отношении Французской федерации футбола (FFF). Об этом сообщает RMC Sport.

Аудит проводится после того, как в отношении руководителей организации были выявлены обвинения в сексуальных домогательствах, неправомерных действиях и других проблемах.



Сегодня утром министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера встретилась с президентом FFF Ноэлем Ле Гре и генеральным директором Флоренс Ардуэн.



Женщины обвиняют Ле Гре в том, что он отправляет им неуместные сообщения, такие как «приходи пообедать со мной сегодня вечером», «я предпочитаю блондинок, надеюсь, тебе это о чём-то говорит» и «у тебя пышные формы, я бы уложил тебя в свою постель». Сообщается, что несколько женщин уволились из-за «сексуальных, но также и моральных домогательств», в то время как другие ушли на пенсию из-за домогательств и издевательств.



Один из обвинителей описал Ле Гре как «человека, который прыгает на всё, что движется». Другой утверждал, что это продолжается уже десять лет и все об этом знают. Сообщается, что директор французской академии Clairefontaine Эрик Латронико, финансовый директор Марк Варин, юридический директор Жан Лапейр и Ле Гре шутили о женской груди и длине платьев сотрудниц.



Сообщается, что Варин дважды пытался поцеловать молодую сотрудницу. Он якобы сделал свою первую попытку на ужине в конце года. Он попытался снова после того, как Франция сыграла вничью с Данией на чемпионате мира 2018 года. Женщина получила € 10 тыс. в качестве компенсации за ущерб в соответствии с продолжающейся апелляцией FFF. Судья считает, что женщина стала жертвой травли.



Сообщается, что, помимо сексуальных домогательств, в FFF существует культура алкоголизма. Виновными считаются Ардуэн и Ле Гре. После победы Франции над Бельгией в полуфинале чемпионата мира 2018 года Ардуэн отругал тренера по фитнесу Грегори Дюпона за то, что тот отказался от бокала шампанского. Тренер пытался подать пример команде, так как игроки сидели на строгой диете.



В заявлении министерства спорта Франции говорится, что они начнут проверку обвинений. Они также объявили, что Ле Гре согласился действовать максимально прозрачно.