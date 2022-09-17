«Они боятся». Билялетдинов высказался о матче сборных России и Боснии

Экс-полузащитник «Локомотива», «Спартака», «Рубина», «Эвертона» и других клубов Динияр Билялетдинов, в активе которого 46 матчей за сборную России, поделился мнением о ситуации с анонсированным на ноябрь товарищеским матчем национальной команды с боснийцами.
«В Боснии не хотят играть с Россией? Они боятся. Думаю, это неуместно для них. Нам-то всё равно – мы прощупываем ситуацию. Не думаю, что мы можем сыграть с Боснией. Игра действительно может не состояться, а к их решению отношусь очень скептически.
Если руководство футбольной ассоциации Боснии дадут добро на эту игру – одна история. Если начнут сейчас говорить, что нам бы не хотелось, то тогда надо сказать: «Спасибо, найдём другого», – цитирует Билялетдинова Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против товарищеского матча со сборной России. К ним присоединились полузащитник Лука Менало и вратарь Ибрагим Шехич. Голкипер высказался, что никто из футболистов, вызванных на матч Лиги наций, против России играть не будет. Матч запланирована на 19 ноября.
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