Боснийский футбольный чиновник: матч с Россией — это то, что нам сейчас нужно меньше всего

Член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич заявил, что товарищеский матч со сборной России – это то, что сейчас меньше всего нужно его стране. По словам Хусича, боснийцы будут готовы провести игру с россиянами, если до них это сделают Сербия и Хорватия.
«Матч с Россией – это то, что нам сейчас нужно меньше всего. Я защищал Боснию и Герцеговину своим телом, поэтому сегодня я готов защищать её своим языком. Я первый сказал, что сделаю всё возможное, чтобы матч с россиянами не состоялся. Нам не нужен этот матч, когда вся Европа против России. Я отстаиваю интересы своей страны.
Я не знаю, может ли нас дисквалифицировать УЕФА за матч с Россией. Я допускаю, что мы сыграем с россиянами в следующем году, если до этого Сербия и Хорватия тоже проведут игры с РФ. Моё предложение таково: мы сыграем с Россией сразу же после того, как это сделает Сербия. Она ближе к Москве», — приводит слова Хусича Sport Avaz.
Напомним, товарищеский матч Россия — Босния и Герцеговина запланирован на 19 ноября.
- 13 сентября 2022
-
18:06
-
18:00
-
17:56
-
17:44
-
17:30
-
17:24
-
17:15
-
17:05
-
16:42
-
16:30
-
16:19
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:28
-
15:21
-
15:18
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:40
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:23
-
14:15
-
14:10
-
13:38
-
13:32
-
13:24
-
13:24
-
13:16