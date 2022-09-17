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В «Факеле» высказались о том, как введение Fan ID повлияет на посещаемость в Воронеже

В «Факеле» высказались о том, как введение Fan ID повлияет на посещаемость в Воронеже
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос о том, есть ли у него уверенность, что после внедрения Fan ID в Воронеже высокая посещаемость матчей команды не уменьшится.

«У меня никакой уверенности быть не может. Мы посмотрим, как это будет дальше. Спрогнозировать эту историю не могу, потому что это зависит от болельщиков, в первую очередь. У нас уже не присутствует активный сектор за воротами, это определенный бойкот», – приводит слова Асхабадзе Sport24.

Ранее Роман Асхабадзе рассказал, что клуб интегрировал новую систему допуска зрителей на стадион, при этом поблагодарив всех болельщиков, которые ходят на матчи «Факела». В девятом туре воронежцы одержали первую победу в РПЛ, обыграв со счётом 2:0 на своём поле «Локомотив». До этого у них было 4 ничьих и 4 поражения.

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