«Вот эту атмосферу мы потеряем». Воронеж вернул счастье ЧМ-2018, но лишь на мгновение

В день матча в центре городе было сложно найти людей без атрибутики «Факела». А после камбэка от рёва фанатов буквально затряслись трибуны.

Домашний матч «Факела» против «Динамо» стал лучшим матчем по атмосфере в РПЛ за первые три тура. В день игры Воронеж напомнил месяц чемпионата мира. Ни разу не видел, чтобы город клуба РПЛ настолько жил футболом в день матча.

За два часа до игры воронежцы отправились к отелю, где остановилась команда, чтобы проводить её на матч. Во время ожидания фанаты заряжали кричалки и пели Цоя, под неожиданный аккомпанемент… баяна. Вообще, в субботу в Воронеже невозможно было встретить человека без атрибутики «Факела».

Билеты на матч и абонементы на сезон были раскуплены меньше чем за час. А болельщики, которым билеты не достались, забрались на крышу бизнес-центра рядом со стадионом.

Болельщики настолько радовались факту возвращения в город большого футбола (спустя 21 год!), что даже простили Романа Нагучева, который пару месяцев назад назвал воронежский стадион «страшилищем». Тогда ему сыпались угрозы, но во время встречи у отеля отношение к комментатору было максимально дружелюбным. От отеля, где жила команда и журналисты, путь до стадиона занимает 10 минут. Но мы шли 40! И всё потому что каждый встречный хотел сфотографироваться с Нагучевым.

Около стадиона пение под баян сменилось шествием под барабаны. Там же я поговорил с группой болельщиков «Факела». Все они переживают: «Без Fan ID так может не быть. Очень боимся, что вот эту вот атмосферу мы потеряем». И это действительно грустно: матч с «Динамо» первый и последний для активных фанатов. После этой игры они бойкотируют все матчи РПЛ по той же причине, что и фанаты остальных клубов – Fan ID.

«Факел» — «Динамо». Сектор воронежских фанатов Фото: «Чемпионат»

Но сегодня они оторвались вместе со всем остальным стадионом! Атмосфера внутри была сумасшедшая. Когда «Факел» в начале второго тайма быстро сравнял счёт (отыгравшись с 0:2), болельщики начали сходить с ума: прыгали друг на друга, плескались водой и кричали так, что затряслись даже трибуны. А вот рёв после третьего гола в ворота «Динамо», наверное, услышал весь город.

После финального свистка игроков «Факела» провожали стоя, а они в ответ устроили круг почёта, раздарив половину своих игровых футболок болельщикам.

«Лучшие матчи впереди! Мы ведь пропустили три. В перерыве сказал ребятам, что забьем и вытащим эту игру», — сказал сразу после матча у тренерской скамейки наставник «Факела» Олег Василенко. Тренер – вообще главный герой Воронежа. За два года работы Василенко стал полностью своим. После матча фанаты не отпускали его 30 минут, а Олег Петрович никому не отказал в фото и автографе.



— Я никогда не отказываюсь от этого, — сказал Василенко после матча «Чемпионату», — Это очень важно для людей. Для меня большая честь, что к моей персоне такое внимание. Да, мне неловко, потому что я не знаю, что я сделал-то такого. Но мы дарим радость. Это плоды работы абсолютно всех. Мой голос сегодня сел, надо было докричаться до парней.

Олег Василенко Фото: РИА Новости

Сказал тренер и про Fan ID:



— Любой спорт для болельщиков, но в хоккее и других видах нет Fan ID. Футбол собирает миллионы людей. У меня единственный вопрос: как так может быть? Команда делает всё для людей.



Уходили фанаты «Факела» домой счастливыми. По словам болельщиком, такого ажиотажа не было даже 20 лет назад, когда команда тоже играла в РПЛ. Атмосфера праздника, как летом 2018 года в городах ЧМ, действительно вернулась, пусть и на мгновение. Теперь все ждут матч со «Спартаком». И надеются, что гуляниям не помешает даже бойкот.