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Червиченко: каждый провал «Локомотива» — это масштабный позор для руководства

Червиченко: каждый провал «Локомотива» — это масштабный позор для руководства
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выступил с критикой в адрес руководства московского «Локомотива».

«Каждый провал «Локомотива» — это трагедия для болельщиков и ещё более масштабный позор для руководства. Положительный результат в предстоящем дерби с «Спартаком» может хоть как-то спасти репутацию «Локомотива».

То, что руководство «Локомотива» должно было быть выставлено из клуба ещё как минимум полгода назад, это бесспорно. Ещё когда они уволили Николича. Команда играет всё хуже и хуже, но этих ребят не увольняют. Я не знаю, в чём проблема, может быть, какие-то личные отношения. Но это люди, которые засиделась уже очень давно, и смена которых не просто назрела, она запоздала. Поэтому мне кажется, даже ничья для «Локомотива» это ещё один шаг назад», — приводит слова Червиченко Metaratings.

Напомним, после 10 туров РПЛ «Локомотив» занимает 11 место в таблице, имея в своём активе девять очков. Отставание от лидера, «Зенита», 14 очков.

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