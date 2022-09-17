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Асхабадзе: «Факел» и дальше не будет обращаться в ЭСК

Асхабадзе: «Факел» и дальше не будет обращаться в ЭСК
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что клуб не собирается обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по спорным решениям арбитров.

«Были ли моменты, когда хотели передумать и обратиться с жалобой в ЭСК? Нет. Мы и дальше не будем обращаться в ЭСК. «Факел» будет идти с этой логикой до конца сезона, по крайней мере пока я работаю в клубе.

Даже если произойдёт судейский беспредел? Вообще без разницы», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

Напомним, после девяти туров «Факел» располагается на 14-м месте таблицы Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе семь очков. В рамках 10-го тура воронежский клуб в гостях сыграет с «Сочи». Игра пройдёт завтра, 18 сентября, и начнётся в 16:30 мск.

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