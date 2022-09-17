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Игрок «Сочи» Терехов: мы на осетинских пирогах заняли второе место в РПЛ

Игрок «Сочи» Терехов: мы на осетинских пирогах заняли второе место в РПЛ
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов пошутил о том, что игроки команды в минувшем сезоне часто употребляли в пищу осетинские пироги и это помогло южанам завоевать серебряные медали чемпионата России.

«Слушайте, мы на этих пирогах заняли второе место. В клубе весной на протяжении 50 дней подряд у нас были пироги на базе, и никто не разжирел. Мы были по фитнес-статистике одними из лучших в чемпионате», — сказал Терехов в интервью «Матч ТВ».

Футбольный клуб «Сочи» был основан в июле 2018 года. В минувшем сезоне «Сочи» финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге с 56 очками. В нынешнем сезоне чемпионата России южане после девяти туров набрали 16 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.

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