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Джикия: Федун одобрил мой трансфер в «Спартак», и за это я ему буду всегда благодарен

Джикия: Федун одобрил мой трансфер в «Спартак», и за это я ему буду всегда благодарен
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к бывшему владельцу московского клуба Леониду Федуну.

«Будет правильнее говорить о тех годах, что я сам был в клубе, то есть с конца 2016-го. Знаю, что Федун одобрил мой трансфер в «Спартак», и за это я ему буду всегда благодарен. Вместе нам удалось выиграть чемпионат, Кубок, Суперкубок. Этих трофеев все долго ждали. Были также серебряные и бронзовые медали.

И как человеку, и как руководителю хочу сказать Леониду Арнольдовичу огромное спасибо. Он чётко дал нам понять, что даже после ухода из клуба останется для команды другом и преданным болельщиком. Будем на связи. И обязательно проведём совместный ужин», — цитирует Джикию пресс-служба «Спартака».

Напомним, матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 18 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (9) – на 11-й позиции.

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