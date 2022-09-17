Джикия: Федун одобрил мой трансфер в «Спартак», и за это я ему буду всегда благодарен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к бывшему владельцу московского клуба Леониду Федуну.



«Будет правильнее говорить о тех годах, что я сам был в клубе, то есть с конца 2016-го. Знаю, что Федун одобрил мой трансфер в «Спартак», и за это я ему буду всегда благодарен. Вместе нам удалось выиграть чемпионат, Кубок, Суперкубок. Этих трофеев все долго ждали. Были также серебряные и бронзовые медали.



И как человеку, и как руководителю хочу сказать Леониду Арнольдовичу огромное спасибо. Он чётко дал нам понять, что даже после ухода из клуба останется для команды другом и преданным болельщиком. Будем на связи. И обязательно проведём совместный ужин», — цитирует Джикию пресс-служба «Спартака».



Напомним, матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 18 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (9) – на 11-й позиции.