Экс-игрок «Ливерпуля»: Мане нужно посадить на скамейку «Баварии», если он будет так играть

Бывший футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поделился мнением о выступлениях нападающего Садио Мане за «Баварию».
«Он не интегрировался в команду. Я видел Садио в «Ливерпуле», где он занимал не свою позицию. В «Баварии» то же самое. Мне не кажется, что он счастлив в «Баварии». Другие футболисты, такие как Зане, Мусиала или Эрнандес, который сейчас травмирован, выступают на выдающемся уровне. Но никто не говорит такого о Мане в данный момент. Он кажется изолированным и почти не принимает участия в игре. «Бавария» должна взять ситуацию под контроль.
Думаю, Мане следует посадить на скамейку запасных, если он продолжит играть в таком духе. Конечно, его могли бы сместить на фланг и ему было бы лучше там, но у «Баварии» уже есть три прекрасных игрока, а именно Мусиала, Зане и Коман», — приводит слова Хаманна GMX.ch.
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне
- 17 сентября 2022
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