Кузнецов — о победе «Торпедо»: никакой магии «Лужников» нет. ЦСКА действовал прямолинейно

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал поражение клуба в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).



«Конечно, удивлён, потому что ЦСКА – лидер чемпионата, а «Торпедо» – аутсайдер.



Ни одного удара в створ во втором тайме? Сбился прицел. Бывают такие игры, когда ничего не идёт и не получается. Плюс соперник хорошо играл в обороне, пластался, каждый мяч старался накрыть. Думаю, очень прямолинейно ЦСКА действовал, раз не создал ни одного момента и не нанёс ни одного удара в створ во втором тайме.



Магия «Лужников» для «Торпедо»? Нет, никакой магии нет. В футболе всегда бывают чёрная и белая полосы. «Торпедо» не выигрывало с начала чемпионата, когда-то это должно было случиться. Случилось в матче с ЦСКА именно – с лидером», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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