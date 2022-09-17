Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузнецов — о победе «Торпедо»: никакой магии «Лужников» нет. ЦСКА действовал прямолинейно

Кузнецов — о победе «Торпедо»: никакой магии «Лужников» нет. ЦСКА действовал прямолинейно
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал поражение клуба в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).

«Конечно, удивлён, потому что ЦСКА – лидер чемпионата, а «Торпедо» – аутсайдер.

Ни одного удара в створ во втором тайме? Сбился прицел. Бывают такие игры, когда ничего не идёт и не получается. Плюс соперник хорошо играл в обороне, пластался, каждый мяч старался накрыть. Думаю, очень прямолинейно ЦСКА действовал, раз не создал ни одного момента и не нанёс ни одного удара в створ во втором тайме.

Магия «Лужников» для «Торпедо»? Нет, никакой магии нет. В футболе всегда бывают чёрная и белая полосы. «Торпедо» не выигрывало с начала чемпионата, когда-то это должно было случиться. Случилось в матче с ЦСКА именно – с лидером», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Александр Мостовой назвал случайностью поражение ЦСКА в матче с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022