Кузнецов — о победе «Торпедо»: никакой магии «Лужников» нет. ЦСКА действовал прямолинейно

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал поражение клуба в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).
«Конечно, удивлён, потому что ЦСКА – лидер чемпионата, а «Торпедо» – аутсайдер.
Ни одного удара в створ во втором тайме? Сбился прицел. Бывают такие игры, когда ничего не идёт и не получается. Плюс соперник хорошо играл в обороне, пластался, каждый мяч старался накрыть. Думаю, очень прямолинейно ЦСКА действовал, раз не создал ни одного момента и не нанёс ни одного удара в створ во втором тайме.
Магия «Лужников» для «Торпедо»? Нет, никакой магии нет. В футболе всегда бывают чёрная и белая полосы. «Торпедо» не выигрывало с начала чемпионата, когда-то это должно было случиться. Случилось в матче с ЦСКА именно – с лидером», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 17 сентября 2022
-
17:45
-
17:43
-
17:43
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
17:08
-
17:06
-
16:58
-
16:58
-
16:52
-
16:50
-
16:47
-
16:46
-
16:41
-
16:38
-
16:37
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:24
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:11
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:45
-
15:30
-
15:20