Александр Мостовой назвал случайностью поражение ЦСКА в матче с «Торпедо»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результате матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — ЦСКА (1:0).
«Обалдеть. Я удивлён, это сенсация. Максимум, что я предполагал — это то, что «Торпедо» может отнять у ЦСКА очки после победы в Кубке России. ЦСКА вроде бы отдыхал. Результатом я удивлён.
Но у нас всё выравнивается. Чемпионат в целом выравнивается. Нельзя сказать, что «Торпедо» прямо изменилось. Просто такие игры бывают. Судя по составам, это можно назвать случайностью в плане проигрыша ЦСКА. Если «Торпедо» будет набирать очки с командами вроде «Урала», «Ахмата» и так далее, то это неслучайно, потому что они мало чем отличаются», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 17 сентября 2022
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