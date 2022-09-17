Илья Геркус: игроки «Торпедо» в восторге от «Лужников». Сыграть на арене ЧМ — мечта

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус рассказал о впечатлениях игроков от выступления на стадионе «Лужники» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).
«Фактор «Лужников»? Все приятно воодушевлены, даже было приятно тренироваться. Все были в восторге. Играть на стадионе финала чемпионата мира – это мечта. И тут она сбылась. Все очень довольны.
Все понимают, что это наша лучшая арена, на которой ковались самые знаменательные победы. Все воодушевлены в клубе, и болельщики, надеюсь, тоже. Надеюсь, что их будет всё больше и больше», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на втором месте.
- 17 сентября 2022
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