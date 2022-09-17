Президент «Торпедо» Геркус — о матче с ЦСКА: маленькая посещаемость? Смотрится эффектно

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0).

«Мы очень рады. Вернулись в «Лужники» спустя столько лет. Красивый футбольный праздник.



Такая маленькая посещаемость? Это самая большая посещаемость «Торпедо» за семь лет. Смотрится не так эффектно? Смотрится очень эффектно. Вам мало восемь тысяч с первого раза?» — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на втором месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (23).