Полузащитник ЦСКА Зделар: поражение с «Торпедо» осложнило борьбу за чемпионство

Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар отметил, что поражение в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1) осложнило борьбу за чемпионский титул для армейцев.

«Конечно, поражение осложнило борьбу за чемпионство. Мы прекрасно понимали, что если выиграем, то, возможно, возглавили бы турнирную таблицу. Сейчас уже поздно об этом говорить. Надо поднять голову и продолжать тренироваться. Посмотреть, что мы сделали в этой игре, и идти вперёд. Потому что в футболе всегда есть завтрашний день.



Не так легко проигрывать перед перерывом. Как вы знаете, многие игроки уезжают в сборные. Нам следовало бы выиграть этот матч. Но, к сожалению, в футболе такое происходит. В следующий раз нам стоит лучше готовиться к таким играм и быть более сосредоточенными», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.