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Игрок «Спартака» Кейта Бальде дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля

Игрок «Спартака» Кейта Бальде дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля
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Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде, присоединившийся к команде в минувшее трансферное окно, дисквалифицирован до 5 декабря, сообщает официальный сайт красно-белых.

Бальде нарушил процедуру допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри». Решение о его дисквалификации было принято Национальным антидопинговым судом Италии. По правилам ФИФА, любая санкция, связанная с допингом, должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.

По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в одной игре «Спартака», выйдя на замену в матче с «Зенитом» (1:2). Результативными действиями сенегалец не отметился.

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