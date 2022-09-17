Дани Алвес — об инциденте с Винисиусом: проблема не в танцах, а в расистах в Европе

Защитник «УНАМ Пумас» Дани Алвес отреагировал на сравнение нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с обезьяной. Такие слова в адрес бразильского футболиста произнёс президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире одного из телеканалов.
«Серьёзно, идиоты продолжают думать, что проблема в танцах. Господа, настоящая проблема в том, что в Европе полно расистов, которые не приемлют того, чтобы представители других национальностей выделялись в их стране больше, чем они», — приводит слова Алвеса Football Espana в «Твиттере».
39-летний Алвес также сталкивался с расизмом во времена своей карьеры в Испании. В одном из матчей чемпионата в защитника «Барселоны» кинули банан, но Дани спокойно поднял фрукт и съел его.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Мальорка». Испанская Примера – 2022/2023. 5-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 17 сентября 2022
-
17:45
-
17:43
-
17:43
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
17:08
-
17:06
-
16:58
-
16:58
-
16:52
-
16:50
-
16:47
-
16:46
-
16:41
-
16:38
-
16:37
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:24
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:11
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:45
-
15:30
-
15:20