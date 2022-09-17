Дани Алвес — об инциденте с Винисиусом: проблема не в танцах, а в расистах в Европе

Защитник «УНАМ Пумас» Дани Алвес отреагировал на сравнение нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с обезьяной. Такие слова в адрес бразильского футболиста произнёс президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире одного из телеканалов.

«Серьёзно, идиоты продолжают думать, что проблема в танцах. Господа, настоящая проблема в том, что в Европе полно расистов, которые не приемлют того, чтобы представители других национальностей выделялись в их стране больше, чем они», — приводит слова Алвеса Football Espana в «Твиттере».

39-летний Алвес также сталкивался с расизмом во времена своей карьеры в Испании. В одном из матчей чемпионата в защитника «Барселоны» кинули банан, но Дани спокойно поднял фрукт и съел его.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Мальорка». Испанская Примера – 2022/2023. 5-й тур:

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