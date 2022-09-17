Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне — о сравнении Винисиуса с обезьяной: таково наше общество

Симеоне — о сравнении Винисиуса с обезьяной: таково наше общество
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 6-го тура испанской Примеры с «Реалом» высказался о скандале вокруг вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Ранее президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV оскорбил Винисиуса, сравнив игрока с обезьяной. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы.

«Мы все являемся частью одного общества. Мы люди, и таково наше общество», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах испанской Примеры, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. С 2019 года Винисиус вызывается в сборную Бразилии.

«Реал Мадрид» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 5-й тур

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Я не перестану танцевать». Винисиус отреагировал на сравнение с обезьяной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022