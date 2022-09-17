Симеоне — о сравнении Винисиуса с обезьяной: таково наше общество

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 6-го тура испанской Примеры с «Реалом» высказался о скандале вокруг вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора.



Ранее президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV оскорбил Винисиуса, сравнив игрока с обезьяной. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы.



«Мы все являемся частью одного общества. Мы люди, и таково наше общество», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.



Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах испанской Примеры, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. С 2019 года Винисиус вызывается в сборную Бразилии.

«Реал Мадрид» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 5-й тур

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