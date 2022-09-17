«Боруссия» Д минимально переиграла «Шальке», Ройс получил травму

Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Боруссия» в Дортмунде принимала гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой хозяев — 1:0. В качестве главного арбитра на матче работал Феликс Брих. Игру посетили 81 100 зрителей.
В первом тайме травму получил полузащитник «Боруссии» Марко Ройс, покинувший поле на носилках. Победный гол был забит «шмелями» на 79-й минуте. Хорошую подачу выполнил полузащитник Мариус Вольф, а затем нападающий Юссуфа Мукоко своим ударом отправил мяч под перекладину.
Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Германии «Боруссия» набрала 15 очков (на данный момент первое место), а «Шальке» — шесть очков (14-е место). После паузы на матчи сборных в Бундеслиге дортмундцы сыграют с «Кёльном», а гельзенкирхенцы — с «Аугсбургом».
- 17 сентября 2022
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