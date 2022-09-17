«Удивительно безобразно. Ужас». Мостовой — о дисквалификации Бальде из-за допинга

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал дисквалификацию нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде.

«Обалдеть. Как можно брать человека и не знать, что у него идёт допинговое расследование? Это вообще безобразие. Лишний раз подтверждается, что в «Спартаке» чего хотят, то и делают. Даже комментировать трудно, потому что не понимаешь, как такое возможно. Сейчас всё знают: как и где, на кого какое дело. Это удивительно безобразно. Ужас», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в одной игре «Спартака», выйдя на замену в матче с «Зенитом» (1:2). Результативными действиями сенегалец не отметился.