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«Удивительно безобразно. Ужас». Мостовой — о дисквалификации Бальде из-за допинга

«Удивительно безобразно. Ужас». Мостовой — о дисквалификации Бальде из-за допинга
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал дисквалификацию нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде.

«Обалдеть. Как можно брать человека и не знать, что у него идёт допинговое расследование? Это вообще безобразие. Лишний раз подтверждается, что в «Спартаке» чего хотят, то и делают. Даже комментировать трудно, потому что не понимаешь, как такое возможно. Сейчас всё знают: как и где, на кого какое дело. Это удивительно безобразно. Ужас», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в одной игре «Спартака», выйдя на замену в матче с «Зенитом» (1:2). Результативными действиями сенегалец не отметился.

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