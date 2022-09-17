У Дивеева диагностировали перелом большеберцовой кости

У защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева диагностирован перелом большеберцовой кости, сообщает пресс-служба армейцев.
Футболист получил повреждение в сегодняшнем матче с «Торпедо» (0:1). Сообщается, что срок восстановления составит не менее трёх месяцев — это значит, что Дивеев уже не выйдет на поле в этом календарном году.
В течение ближайших дней футболист будет проходить курс стартовой терапии, и за это время будет определена окончательная тактика лечения.
Защитник получил травму в концовке матча, неудачно приземлившись на газон в борьбе с нападающим чёрно-белых Максимом Турищевым. На 86-й минуте Дивеева заменил нападающий Антон Заболотный.
После 10 туров РПЛ ЦСКА набрал 20 очков. Чемпионат России продолжится 1 октября после перерыва на матчи сборных.
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