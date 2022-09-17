Мюллер — о поражении «Баварии» от «Аугсбурга»: я потерял дар речи

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Аугсбурга» со счётом 1:0 в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги, а также высказался о том, что команде не хватило забивного нападающего на острие.

«Я потерял дар речи, мы никогда не должны были проигрывать эту игру. Мы создали больше моментов, но не реализовали их достаточно хорошо.

Не хватило «убийцы» впереди? Вы можете вести эту дискуссию, но мы должны работать с тем составом, который у нас есть», — цитирует послематчевые слова Мюллера издание SPORT1.

Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Германии «Бавария» набирает 12 очков и занимает четвёртое место. После паузы на матчи сборных в Бундеслиге подопечные Юлиана Нагельсмана встретятся с «Байером».

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом: