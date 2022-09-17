Ни один из четырёх капитанов «Барселоны» не вышел на поле в матче с «Эльче»

Главный тренер «Барселоны» Хави решил не выпускать ни одного из четырёх капитанов команды на матч 6-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (3:0). Весь матч на скамейке просидел полузащитник Серхио Бускетс, а также его ассистенты — Жерар Пике и Жорди Альба. Хавбек Серхи Роберто не был включён в заявку из-за дискомфорта. С капитанской повязкой матч провёл вратарь Марк-Андре тер Штеген.
Отметим, что если Серхио Бускетса можно назвать твёрдым игроком стартового состава «Барселоны», то три остальные капитана сине-гранатовых выходят на поле гораздо реже. 35-летний Пике провёл на поле 135 минут в двух матчах, 33-летний Альба — 216 в четырёх. 30-летний Роберто вышел на поле в пяти встречах и отыграл 144 минуты.
Второй гол Левандовского в ворота «Эльче». Видеоролик:
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