Ни один из четырёх капитанов «Барселоны» не вышел на поле в матче с «Эльче»

Главный тренер «Барселоны» Хави решил не выпускать ни одного из четырёх капитанов команды на матч 6-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (3:0). Весь матч на скамейке просидел полузащитник Серхио Бускетс, а также его ассистенты — Жерар Пике и Жорди Альба. Хавбек Серхи Роберто не был включён в заявку из-за дискомфорта. С капитанской повязкой матч провёл вратарь Марк-Андре тер Штеген.

Отметим, что если Серхио Бускетса можно назвать твёрдым игроком стартового состава «Барселоны», то три остальные капитана сине-гранатовых выходят на поле гораздо реже. 35-летний Пике провёл на поле 135 минут в двух матчах, 33-летний Альба — 216 в четырёх. 30-летний Роберто вышел на поле в пяти встречах и отыграл 144 минуты.

Второй гол Левандовского в ворота «Эльче». Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.