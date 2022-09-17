Сергей Семак: меня вообще не напрягает отсутствие голов Сергеева и Кассьерры
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о низкой результативности нападающих Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.
«Меня вообще не напрягает отсутствие голов Сергеева и Кассьерры. Скорее, их напрягает, потому что голы дают уверенность. Я уверен, что свои мячи они забьют. Меня полностью устраивает, как они работают на тренировках и на команду в матчах», — приводит слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
25-летний Кассьерра в 13 матчах во всех турнирах отличился трижды, на счету 27-летнего Сергеева пять мячей в 12 встречах.
«Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). В следующем туре чемпионата России «Зенит» на «Газпром Арене» сыграет с «Ростовом» 2 октября.
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