Сергей Семак: меня вообще не напрягает отсутствие голов Сергеева и Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о низкой результативности нападающих Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.

«Меня вообще не напрягает отсутствие голов Сергеева и Кассьерры. Скорее, их напрягает, потому что голы дают уверенность. Я уверен, что свои мячи они забьют. Меня полностью устраивает, как они работают на тренировках и на команду в матчах», — приводит слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

25-летний Кассьерра в 13 матчах во всех турнирах отличился трижды, на счету 27-летнего Сергеева пять мячей в 12 встречах.

«Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). В следующем туре чемпионата России «Зенит» на «Газпром Арене» сыграет с «Ростовом» 2 октября.