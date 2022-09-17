Добровинский: у Захаряна спад. Но он молодой человек, за которым будущее

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал игру полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, переход которого в лондонский «Челси» сорвался в минувшее трансферное окно.

«Смолов, к сожалению, ничего не показал, но и замены в атаке ничего не сделали. Кажется, что и с Арсеном что-то происходит, но каждый раз, когда я задаюсь вопросом, что с Арсеном, я вспоминаю себя в 19 лет. И в 19 лет может ещё и не то происходить. Это, что англичане называют, тинейджеры. Период становления характера. У Захаряна спад.



А теперь вопрос к тренеру. Очень талантливый парень, его надо выпускать, чтобы он раскрылся, как в прошлом сезоне, или посадить на скамейку, чтобы заглох? Это такой очень щепетильный вопрос. По сегодняшней игре не вижу 15 миллионов. Жаль. Очень хороший парень, сильный, думающий. Молодой человек, за которым будет будущее», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.