Владимир Рыков: борьба за тройку в РПЛ будет интереснее, чем за первое место

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Рыков рассказал, какие клубы, по его мнению, будут бороться за первые три места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Есть несколько команд, кто будет бороться за тройку: ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Сочи». Здесь, думаю, поинтереснее будет борьба, чем за первое место.
Можно «Зенит» ставить чемпионом, а дальше интрига жива? Ну да, видно по игре и по балансу и сбалансированности, что «Зенит» выделяется и по праву идёт на первом месте», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
После 10-го тура «Зенит» набрал 26 очков, ЦСКА — 20, «Динамо» — 16. «Спартаку» и «Сочи» ещё предстоит провести встречи 10-го тура, после девяти матчей у красно-белых 16 очков, столько же у «барсов».
- 17 сентября 2022
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