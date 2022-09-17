Роджерс высказался о будущем в «Лестере», у «лис» одно очко и последнее место в АПЛ

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс после поражения от «Тоттенхэма» (6:2) в 8-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ) высказался о своём будущем. «Лисы» набрали одно очко в семи турах и идут на последнем месте в турнирной таблице.

«Я буду уважать любое решение. Думаю, если вы видели первый тайм, то увидите уверенность и атакующую игру», — приводит слова Роджерса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

49-летний Роджерс возглавил «Лестер» в феврале 2019 года. Под его руководством команда выигрывала Кубок и Суперкубок Англии. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

В следующем туре АПЛ соперником «Лестера» станет «Ноттингем Форест», расположившийся на строчку выше.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: