Кавани не хотел играть в стартовом составе в дебютном матче за «Валенсию»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался о первом официальном матче Эдинсона Кавани за новую команду.



«Кавани не хотел играть в стартовом составе. Он не был полностью уверен в том, находится ли в своей лучшей форме для этого. Но я принял такое решение, выпустил Эдинсона с первых минут, и очень им доволен. Есть футболисты, у которых есть всё, чтобы играть в старте. Да, ранее он провёл много времени без тренировок, но проделанную им работу за последние недели нужно было подкрепить соревновательной практикой.



Когда у 35-летнего игрока футбол по-прежнему в приоритете, ты знаешь, что он всегда поможет команде. За последнее время Кавани очень улучшил своё физическое состояние. И я считаю, что для улучшения формы нужно играть, играть и играть», – приводит слова Гаттузо Marca.



«Валенсия» на «Месталье» победила в матче 6-го тура Примеры «Сельту» – 3:0. На 37-й минуте забил Саму Кастильехо, а в концовке Маркос Андре и Андре Алмейда оформили крупный счёт. Кавани провёл на поле 72 минуты.

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