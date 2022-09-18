Стало известно, покинет ли Кейта Бальде Россию на время дисквалификации

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, что игрок не собирается покидать Россию на время дисквалификации. Ранее стало известно, что футболист дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

«Кейта не будет покидать Россию на время дисквалификации. Он планирует тренироваться в Москве», — приводит слова Пасторелло Sport24.

Напомним, Бальде нарушил процедуру допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри». Согласно правилам ФИФА, любая санкция, связанная с допингом, должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.

27-летний Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года на правах свободного агента. Сенегалец успел дебютировать за команду в матче с «Зенитом» в чемпионате России.