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Стало известно, покинет ли Кейта Бальде Россию на время дисквалификации

Стало известно, покинет ли Кейта Бальде Россию на время дисквалификации
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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, что игрок не собирается покидать Россию на время дисквалификации. Ранее стало известно, что футболист дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

«Кейта не будет покидать Россию на время дисквалификации. Он планирует тренироваться в Москве», — приводит слова Пасторелло Sport24.

Напомним, Бальде нарушил процедуру допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри». Согласно правилам ФИФА, любая санкция, связанная с допингом, должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.

27-летний Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года на правах свободного агента. Сенегалец успел дебютировать за команду в матче с «Зенитом» в чемпионате России.

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