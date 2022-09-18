Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тихонов: в игре с «Локо» «Спартаку» нужно показать реакцию на проигрыш «Зениту» и «Ростову

Тихонов: в игре с «Локо» «Спартаку» нужно показать реакцию на проигрыш «Зениту» и «Ростову
Комментарии

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о грядущем матче между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках 10 тура РПЛ.

«Уверен, что будет интересная игра. «Спартак» смотрится довольно неплохо, после Кубка у «красно-белых» хорошее настроение. Кроме того, команде нужно показать реакцию на проигрыш «Зениту» и «Ростову». «Локомотив» же в данный момент является самой невнятной командой: вроде бы футболисты хорошие есть, но нет целостной игры. На мой взгляд, игроки не выкладываются на сто процентов, присутствует какая-то вальяжность и вялость.

Не знаю, что происходит внутри команды между тренером и футболистами. Поэтому фаворит тут «Спартак», хотя не исключаю вариант, что «Локомотив» воспользуется своей хорошей быстрой атакой», — приводи слова Тихонова Metaratings.

Напомним, матч «Спартак» — «Локомотив» пройдёт сегодня, 18 сентября. Начало встречи в 19:00 мск.

Одержит ли «Спартак» первую победу в дерби при Абаскале? Онлайн 10-го тура РПЛ Одержит ли «Спартак» первую победу в дерби при Абаскале? Онлайн 10-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022