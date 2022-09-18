Тихонов: в игре с «Локо» «Спартаку» нужно показать реакцию на проигрыш «Зениту» и «Ростову

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о грядущем матче между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках 10 тура РПЛ.
«Уверен, что будет интересная игра. «Спартак» смотрится довольно неплохо, после Кубка у «красно-белых» хорошее настроение. Кроме того, команде нужно показать реакцию на проигрыш «Зениту» и «Ростову». «Локомотив» же в данный момент является самой невнятной командой: вроде бы футболисты хорошие есть, но нет целостной игры. На мой взгляд, игроки не выкладываются на сто процентов, присутствует какая-то вальяжность и вялость.
Не знаю, что происходит внутри команды между тренером и футболистами. Поэтому фаворит тут «Спартак», хотя не исключаю вариант, что «Локомотив» воспользуется своей хорошей быстрой атакой», — приводи слова Тихонова Metaratings.
Напомним, матч «Спартак» — «Локомотив» пройдёт сегодня, 18 сентября. Начало встречи в 19:00 мск.
- 18 сентября 2022
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