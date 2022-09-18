А у «Краснодара» есть шанс догнать ЦСКА.

Одержит ли «Спартак» первую победу в дерби при Абаскале? Онлайн 10-го тура РПЛ

Привет, друзья! Сегодня, 18 сентября, четырьмя матчами завершится программа после тура РПЛ перед международной паузой.

В первом матче дня «Пари НН» встретится с «Оренбургом». Смогут ли гости прийти в себя после сокрушительного поражения от «Зенита» со счётом 0:8?

В 16:30 «Краснодар» встретится с «Химками». Подмосковная команда никак не выиграет после увольнения Сергея Юрана, а у «быков» есть шанс догнать ЦСКА.

«Сочи» постарается обыграть на своем поле «Факел», который неделю назад одержал первую победу в сезоне. Черноморский клуб при определённом раскладе может уйти на перерыв на четвёртом месте в таблице.

В центральном матче дня «Спартак» сыграет на своём стадионе с «Локомотивом». Красно-белые проиграли три из последних четырёх матчей в РПЛ, а железнодорожники располагаются на 11-й строчке. «Спартак» ещё ни разу не побеждал в дерби при Гильермо Абаскале: один матч — одно поражение.