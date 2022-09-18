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«Спартак» — «Локомотив», «Краснодар» — «Химки», «Сочи» — «Факел»: онлайн-трансляция 10-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

Одержит ли «Спартак» первую победу в дерби при Абаскале? Онлайн 10-го тура РПЛ
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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Онлайн 10-го тура РПЛ
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А у «Краснодара» есть шанс догнать ЦСКА.

Привет, друзья! Сегодня, 18 сентября, четырьмя матчами завершится программа после тура РПЛ перед международной паузой.

В первом матче дня «Пари НН» встретится с «Оренбургом». Смогут ли гости прийти в себя после сокрушительного поражения от «Зенита» со счётом 0:8?

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Оренбург
Оренбург
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В 16:30 «Краснодар» встретится с «Химками». Подмосковная команда никак не выиграет после увольнения Сергея Юрана, а у «быков» есть шанс догнать ЦСКА.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Химки
Химки

«Сочи» постарается обыграть на своем поле «Факел», который неделю назад одержал первую победу в сезоне. Черноморский клуб при определённом раскладе может уйти на перерыв на четвёртом месте в таблице.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Факел
Воронеж
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В центральном матче дня «Спартак» сыграет на своём стадионе с «Локомотивом». Красно-белые проиграли три из последних четырёх матчей в РПЛ, а железнодорожники располагаются на 11-й строчке. «Спартак» ещё ни разу не побеждал в дерби при Гильермо Абаскале: один матч — одно поражение.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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