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Жена Лоренцо Инсинье потеряла ребёнка на шестом месяце беременности

Жена Лоренцо Инсинье потеряла ребёнка на шестом месяце беременности
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У нападающего сборной Италии Лоренцо Инсинье произошла страшная семейная трагедия.

По информации журналистов Gazzetta dello Sport, супруга 31-летнего футболиста потеряла ребенка на шестом месяце беременности. В связи с этим страшным событием футболист не сыграет в ближайших играх «скуадра адзурры» в групповом этапе Лиги наций.

В настоящий момент Лоренцо выступает в МЛС за клуб «Торонто». В нынешнем сезоне чемпионата форвард принял участие в семи встречах, отличившись при этом шесть раз.

Соглашение Инсинье с канадской командой рассчитано до середины 2026 года. Напомним, ранее Инсинье выступал за «Наполи» с 2010 года. Лоренцо забил 122 гола и отдал 95 результативных передач за итальянский клуб в 434 матчах во всех соревнованиях.

Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб. Видеоролик:

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