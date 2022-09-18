Барриос: наверное, «Зенит» уже можно назвать чемпионом России

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос считает, что петербургскую команду уже можно называть чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Можно ли уже назвать «Зенит» чемпионом России? Наверное, да. Думаю, мы выиграем РПЛ в этом сезоне», — приводит слова Барриоса «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России. Сине-бело-голубые стали победителями РПЛ четыре раза подряд. В нынешнем сезоне «Зенит» также возглавляет турнирную таблицу – команда Сергея Семака набрала 26 очков в 10 матчах.

Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 11 матчей и отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 20 млн.