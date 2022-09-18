«Пари НН» — «Оренбург»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Пари Нижнего Новгорода» и «Оренбурга» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Оренбург».
«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Рыбчинский, Сулейманов.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулёв, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.
«Пари НН» набрал 12 очков в девяти матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (9) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).
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