«Пари НН» — «Оренбург»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Пари Нижнего Новгорода» и «Оренбурга» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Оренбург».



«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Рыбчинский, Сулейманов.



«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулёв, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.

«Пари НН» набрал 12 очков в девяти матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (9) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).