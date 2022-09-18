Гол Бийола помог «Удинезе» обыграть «Интер» в матче Серии А

В матче 7-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Удинезе» принимал миланский «Интер». Встреча прошла на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 5-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Интера» Николо Барелла. На 22-й минуте защитник миланской команды Милан Шкриньяр отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. На 84-й минуте бывший футболист ЦСКА Яка Бийол, ныне выступающий за «Удинезе», забил победный гол. В компенсированное время итоговый счёт установил хавбек «Удинезе» Толгай Арслан.
«Удинезе» набрал 16 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Миланский «Интер» (12) — на шестом месте. Напомним, действующим чемпионом Италии является «Милан».
- 18 сентября 2022
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