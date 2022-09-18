Андрей Мостовой: будем работать над тем, чтобы меня знали в Европе

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе сине-бело-голубых в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0). По мнению футболиста, петербургская команда полностью контролировала ход игры.

«Всегда приятно обыгрывать московские клубы, это наш раздражитель. А победа над «Динамо», я считаю, получилась абсолютно заслуженной. Хотя в концовке, несмотря на удаление, нам было тяжеловато. И это не понравилось. По идее, после удаления Фернандеса мы играли в большинстве, перестроились на пять защитников. Конечно, по счёту играли, но опасность со стороны «Динамо» была. Важно более уверенно такие концовки доводить до нужного результата. Забили в конце, да, хорошо, но важно, чтобы контроль матча был полностью с нашей стороны.

Как игралось на фланге против новичка «Динамо» Элазара Дасы? Я в первый раз увидел этого игрока, если честно. Не знал, чего от него ожидать. Он тоже не знал, чего от меня ожидать? Ну, будем работать, в том числе и чтобы меня тоже знали в Европе», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023, набрав 26 очков в девяти матчах.