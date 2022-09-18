Наумов рассказал, в каком случае Педриньо может стать лидером «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал, в каком случае Педро Габриэл (Педриньо) может стать лидером железнодорожников.

«По первым матчам ничего нельзя сказать о Педриньо. Я не очень верю в идеи Рангника, потому что все эти иностранцы, которые приходят в «Локомотив», больше играют на себя, а не на команду. Пока Педриньо сам по себе. Да, хорош, как и все бразильцы. Но до тех пор, пока он будет играть только на себя, не будет приносить пользу команде. Если он поймёт, что нужна командная игра и нужно играть с партнёрами, то он раскроется и может стать лидером команды», — сказал Николай Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, до перехода в «Локо» бразильский игрок выступал за «Америку» на правах аренды. Права на футболиста принадлежали «Ред Булл Брагантино». Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,8 млн.