Наумов рассказал, в каком случае Педриньо может стать лидером «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал, в каком случае Педро Габриэл (Педриньо) может стать лидером железнодорожников.
«По первым матчам ничего нельзя сказать о Педриньо. Я не очень верю в идеи Рангника, потому что все эти иностранцы, которые приходят в «Локомотив», больше играют на себя, а не на команду. Пока Педриньо сам по себе. Да, хорош, как и все бразильцы. Но до тех пор, пока он будет играть только на себя, не будет приносить пользу команде. Если он поймёт, что нужна командная игра и нужно играть с партнёрами, то он раскроется и может стать лидером команды», — сказал Николай Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, до перехода в «Локо» бразильский игрок выступал за «Америку» на правах аренды. Права на футболиста принадлежали «Ред Булл Брагантино». Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,8 млн.
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