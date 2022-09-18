«Уфа» обыграла «Краснодар-2» в матче с удалением и пенальти

Сегодня, 18 сентября, «Уфа» принимала «Краснодар-2» в матче Первой лиги. Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в «Уфе» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Уфа» вышла вперёд на 16-й минуте встречи, ворота соперника распечатал Иван Темников. На 48-й минуте уфимцы остались в меньшинстве, но это не помешало им забить второй мяч на 55-й минуте — отметился Константин Плиев. «Краснодар» отыграл один гол в середине второго тайма, реализовав пенальти, но полноценно переломить ход встречи южный коллектив не смог. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Уфы».

В параллельном матче Первой лиги встречались «Енисей» и «Акрон». Игра проходила в Красноярске и завершилась с ничейным счётом — 0:0.