«Уфа» обыграла «Краснодар-2» в матче с удалением и пенальти
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Сегодня, 18 сентября, «Уфа» принимала «Краснодар-2» в матче Первой лиги. Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в «Уфе» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Уфа» вышла вперёд на 16-й минуте встречи, ворота соперника распечатал Иван Темников. На 48-й минуте уфимцы остались в меньшинстве, но это не помешало им забить второй мяч на 55-й минуте — отметился Константин Плиев. «Краснодар» отыграл один гол в середине второго тайма, реализовав пенальти, но полноценно переломить ход встречи южный коллектив не смог. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Уфы».
Россия - Мелбет Первая лига. 10-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 1
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Темников – 16' 2:0 Плиев – 55' 2:1 Апеков – 73' (пен)
Удаления: Карп – 48' / нет
В параллельном матче Первой лиги встречались «Енисей» и «Акрон». Игра проходила в Красноярске и завершилась с ничейным счётом — 0:0.
Комментарии
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