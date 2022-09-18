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8-й тур Лиги 1: «Ницца» уступила «Анже», а «Труа» заработал три очка

8-й тур Лиги 1: «Ницца» уступила «Анже», а «Труа» заработал три очка
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Сегодня, 18 сентября, состоялись матчи 8-го тура французской Лиги 1. В первой встрече «Клермон» принимал «Труа», а в другой «Анже» гостил у «Ниццы».

В своей встрече «Клермон» очень быстро вышел вперёд – на четвёртой минуте отличился полузащитник Жоан Гастьен после передачи Мухаммеда Чам Сарачевича. На 23-й минуте гости сравняли счёт благодаря усилиям нападающего Мама Бальде. На 54-й минуте Бальде сумел вывести свою команду вперёд, оформив дубль в матче. На 83-й минуте встречи Рено Рипар установил итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу «Труа».

Франция - Лига 1. 8-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
1 : 3
Труа
Труа
1:0 Гастьен – 4'   1:1 Бальде – 23'   1:2 Бальде – 54'   1:3 Рипар – 83'

В другой встрече положение хозяев не задалось уже с первой минуты. На девятой секунде встречи защитник Жан-Клер Тодибо получил прямую красную и покинул поле, оставив свою команду доигрывать в меньшинстве. На 43-й минуте встречи полузащитник «Анже» Набиль Бенталеб сумел открыть счёт. На 62-й минуте составы команд уравнялись после того, как полузащитник гостей Софьян Буфаль получил вторую жёлтую карточку в матче и покинул поле. Несмотря на усилия хозяев, отыграться они не смогли — поражение «Ниццы» со счётом 0:1.

Франция - Лига 1. 8-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 1
Анже
Анже
0:1 Бенталеб – 43'
Удаления: Тодибо – 1' / Буфаль – 62'
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