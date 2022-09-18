8-й тур Лиги 1: «Марсель» разделил очки с «Ренном», а «Аяччо» добыл первую победу

Сегодня, 18 сентября, состоялись матчи 8-го тура французской Лиги 1. В одной из них «Марсель», который ещё не терпел поражений в чемпионате, принимал «Ренн», а в другой «Аяччо» без единой победы за восемь матчей играл на выезде с «Брестом».
Во встрече «Марселя» полузащитник гостей Маттео Гендузи сумел дважды отличиться по ходу встречи. В первый раз он забил гол в свои ворота – событие случилось на 25-й минуте. Во втором тайме, на 52-й минуте встречи, Гендузи поразил уже ворота соперника, ассистировал ему Жордан Верету. Конечный счёт ничейный — 1:1.
В другом матче, несмотря на положение «Бреста» как хозяев встречи, комфортнее себя чувствовал именно «Аяччо». В конце концов их подавляющая статистика материализовалась в гол – это случилось на 65-й минуте встречи, когда свой момент реализовал Ромен Амума после передачи Риада Нури. В конце матча «Аяччо» праздновал свою первую победу в сезоне — 1:0.
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