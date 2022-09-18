«Важная игра для всех». Спортдиректор «Локо» Цорн — о матче со «Спартаком»
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн подчеркнул значимость дерби со «Спартаком» в 10-м туре РПЛ.
«Может ли поражение стать триггером для изменений? Сегодня — дерби. Важная игра для всех. Посмотрим, как выйдет.
Особый ли матч для меня? Каждое дерби — особый матч», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Локомотива» и «Спартака» состоится сегодня, 18 сентября, на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнётся в 19:00 мск. Главный арбитр матча — Кирилл Левников, ему будут помогать Егор Болховитин и Андрей Болотенков. Красно-белые подходят к этой игре с 16 очками, у железнодорожников — девять очков. Это последний матч Российской Премьер-Лиги перед паузой на игры сборных. Турнир возобновится 1 октября.
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